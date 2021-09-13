Роскомнадзор ограничил доступ к сайту проекта Михаила Ходорковского с информацией о кандидатах в Государственную думу

В ведомстве объясняют это требованием Генпрокуратуры. Там говорят, что на сайте обнаружили призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в несогласованных массовых акциях. Проект Ходорковского позволял смотреть информацию о кандидатах в Госдуму и выбирать, за кого голосовать. Ранее Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов проект политика Алексея Навального «Умное голосование». После этого «Яндекс» перестал показывать его в поисковой выдаче.
2021-09-13T22:31:03+03:00
2021-09-13T22:31:03+03:00
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22:31, 13 сентября 2021
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