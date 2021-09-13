Более 150 СМИ прекратили работу в Афганистане после прихода к власти движения Талибан

Основными причинами закрытия как электронных, так и пишущих изданий, стали проблемы с финансированием и ограничения, которые вводит запрещенное в России движение Талибан. В союзе национальных афганских журналистов считают, что свободе слова и другим гражданским свободам в стране «придет конец», если в ситуацию не вмешаются международные организации. Еще до прихода к власти Талибы уверяли, что намерены уважать права прессы, поскольку информация, в том числе и критическая может быть полезна для общества. Они даже направили письмо в организацию «Репортеры без границ». Тем не менее, боевики убивали журналистов в разных провинциях страны и до, и после этого. Среди них оказался и лауреат Пулитцеровской премии, внештатный корреспондент агентства Рейтер Даниш Сиддики. На прошлой неделе кнутами и проводами были избиты репортеры, освещавшие демонстрацию женщин.

Между тем, сегодня в Кабул прилетели иностранные журналисты. Это было первый коммерческий рейс из Пакистана после вывода американских войск.