Главного редактора газеты «Псковская губерния» вызывали сегодня в региональный центр по противодействию экстремизму

Полицейские опрашивали Дениса Камалягина в связи с появлением новости о якобы разливе химических веществ во время учений в области. Сам Камалягин рассказал «Эхо Москвы», что считает это спланированной манипуляцией с целью давления на издание.

Денис Камалягин добавил, что он сам и его издание чисты с точки зрения закона, однако журналист не исключает серьезности намерений властей по привлечению его к уголовной ответственности. Российские власти считают Камалягина (и газету «Псковская губерния») иностранным агентом.

