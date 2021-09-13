Версия об отравлении химикатами против насекомых стала доминирующей в деле о смертельном отравлении в Москве

Следствие сообщило сегодня о задержании подозреваемого. Журналист интернет-издания «SOTA Vision» Алексей Обухов сказал между тем в эфире «Эха Москвы», что пока не считает эту версию доказанным фактом.

По словам Алексея Обухова, журналисты издания, работавшие на месте, наблюдали множество примеров антисанитарии в непосредственной близости от квартиры погибших, что также могло быть причиной отравления людей.

Помимо двух умерших из дома на Совхозной улице были госпитализированы с признаками отравления еще несколько человек.

