Китайская ассоциация фигурного катания отменила из-за пандемии коронавируса Чемпионат четырех континентов

Он должен был прийти в начале следующего года в Тяньцзине. В ассоциации заверили, что изо всех сил пытались найти решения проблем безопасности, логистики и соблюдения карантинных требований. Международный союз конькобежцев предложил заинтересованные страны подать заявки на проведение в тот же период подобного турнира у себя. Ранее в Китае также из-за пандемии отменили этап серии Гран при. Он был перенесен в Италию.