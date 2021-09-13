Китайская ассоциация фигурного катания отменила из-за пандемии коронавируса Чемпионат четырех континентов

Он должен был прийти в начале следующего года в Тяньцзине. В ассоциации заверили, что изо всех сил пытались найти решения проблем безопасности, логистики и соблюдения карантинных требований. Международный союз конькобежцев предложил заинтересованные страны подать заявки на проведение в тот же период подобного турнира у себя. Ранее в Китае также из-за пандемии отменили этап серии Гран при. Он был перенесен в Италию.
2021-09-13T21:33:19+03:00
2021-09-13T21:33:19+03:00
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21:33, 13 сентября 2021
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