В московском аэропорту Домодедово уже третий день ищут собаку, которая не попала на рейс в Симферополь

Владелица животного утверждает, что в день пропажи собаки ее никто не искал: ни сотрудники аэропорта ни представители авиакомпании. В свою очередь в Домодедово это отрицают. К поискам привлечены кинологи, волонтеры и работники аэропорта. Там также настаивают, что согласно записям камер наблюдения, собака сама выбежала из переноски до погрузки на рейс, она перегрызла защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.

