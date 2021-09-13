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21:32, 13 сентября 2021

В московском аэропорту Домодедово уже третий день ищут собаку, которая не попала на рейс в Симферополь

Владелица животного утверждает, что в день пропажи собаки ее никто не искал: ни сотрудники аэропорта ни представители авиакомпании. В свою очередь в Домодедово это отрицают. К поискам привлечены кинологи, волонтеры и работники аэропорта. Там также настаивают, что согласно записям камер наблюдения, собака сама выбежала из переноски до погрузки на рейс, она перегрызла защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.



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