Суд по делу о терактах 11 сентября в США, по мнению одного из судей, начнется не раньше, чем через год

Сейчас под арестом находятся пятеро подозреваемых в подготовке нападений 20 лет назад. Как пишет газета The New York Times, на прошлой неделе состоялось первое после начала пандемии заседание военной комиссии по самому делу. На скамье подсудимых — пять человек, главным обвиняемым является гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который считается центральной фигурой в подготовке терактов. Тогда жертвами террористов стали почти 3 тысячи человек.