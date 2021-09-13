Суд по делу о терактах 11 сентября в США, по мнению одного из судей, начнется не раньше, чем через год

Сейчас под арестом находятся пятеро подозреваемых в подготовке нападений 20 лет назад. Как пишет газета The New York Times, на прошлой неделе состоялось первое после начала пандемии заседание военной комиссии по самому делу. На скамье подсудимых — пять человек, главным обвиняемым является гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который считается центральной фигурой в подготовке терактов. Тогда жертвами террористов стали почти 3 тысячи человек.
2021-09-13T21:31:45+03:00
2021-09-13T21:31:45+03:00
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21:31, 13 сентября 2021
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