Главреда газеты «Псковская губерния»* вызвали в Центр «Э» в связи с публикацией о разливе химических веществ

Главного редактора газеты «Псковская губерния»*, объявленного иноагентом, вызвали в Центр «Э» из-за публикации о разливе химических веществ. Сам Денис Камалягин рассказал «Эху» Москвы", что считает это спланированной манипуляцией с целью давления на издание «Псковская губерния».

По словам Д.Камалягина, редакцией было получено письмо адреса районной прокуратуры, после чего новость о разливе химических веществ появилась на сайте «Псковской губернии». «Через полчаса официальный телеграм-канал Псковской области, который ведет администрация, и прокуратура, и МЧС, все дружно начали писать, что это фейковая информация», — рассказал главред.

По словам Д.Камалягина, в полицию – Центр по борьбе с экстремизмом с заявлением обратился сотрудник МЧС, который назвал опубликованную информацию недостоверной. «И завтра мне нужно прийти на беседу, я не знаю, что мне вменяют. Я понимаю, зачем это было сделано, потому что информация так составлена, чтобы ее можно было подогнать под уголовную статью 207.1 — это информация о чрезвычайных ситуациях с пострадавшими и т.п.», — отметил он.

Д.Камалягин добавил, что он сам и его издание чисты с точки зрения закона, однако журналист не исключает серьезности намерений властей по привлечению его к уголовной ответственности.