МЧС предупреждает о том, что на Москву надвигается гроза

В ближайшие часы в столице и области ожидается дождь с усилением ветра. Спасатели советуют водителям в непогоду снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.
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В ближайшие часы в столице и области ожидается дождь с усилением ветра. Спасатели советуют водителям в непогоду снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.
Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин