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21:04, 13 сентября 2021

МЧС предупреждает о том, что на Москву надвигается гроза

В ближайшие часы в столице и области ожидается дождь с усилением ветра. Спасатели советуют водителям в непогоду снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.



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