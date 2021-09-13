Центробанк планирует в следующем году приступить к тестированию прототипа платформы цифрового рубля

Представители регулятора не видит препятствий для его внедрения. Сейчас, как сказали в пресс-службе Банка России, идет активная разработка платформы. Само тестирование, как говорят там, будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого будет разработан программа внедрения цифрового рубля и необходимые поправки в законодательство.
2021-09-13T21:03:39+03:00
2021-09-13T21:03:39+03:00
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21:03, 13 сентября 2021
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