Центробанк планирует в следующем году приступить к тестированию прототипа платформы цифрового рубля

Представители регулятора не видит препятствий для его внедрения. Сейчас, как сказали в пресс-службе Банка России, идет активная разработка платформы. Само тестирование, как говорят там, будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого будет разработан программа внедрения цифрового рубля и необходимые поправки в законодательство.