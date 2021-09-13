Германия начала процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2»

Для этого немецкому регулятору потребуется около 4 месяцев, передает агентство «Интерфакс». Представители проекта уже предоставили необходимые документы. После чего в начале следующего года решение вопроса будете передано Еврокомиссии. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства. Против проекта активно выступают американские власти, которые считают газопровод средством влияния Москвы на европейск4ие страны.
2021-09-13T21:03:07+03:00
2021-09-13T21:03:07+03:00
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21:03, 13 сентября 2021
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