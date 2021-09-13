Группа американских и международных ученых выступили против массовой ревакцинации от коронавируса

В публикации, которая появилась в международном медицинском журнале The Lancet утверждается, что хотя эффективность основных вакцин против легких форм болезни может со временем ослабевать, защита от тяжелого протекания заболевания сохраняется. Кроме того, слишком ранний ввод в организм некоторых подобных препаратов сопряжен с риском, включая возможность появления побочных эффектов, таких как поражение сердечной мышцы. Исследователи добавили, что ревакцинация при этом может быть эффективной и необходимой для людей с ослабленной иммунной системой, у которых не сформировался иммунитет после двух доз основной вакцины. После публикации статьи акции производителей вакцин от коронавируса рухнули, отмечает интернет-издание The Bell. Падение составило почти 5%.
2021-09-13T21:02:33+03:00
2021-09-13T21:02:33+03:00
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21:02, 13 сентября 2021
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