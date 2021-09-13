В Афганистане за последний месяц закрылись более 150 СМИ

Как передает местный телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ, главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и ограничения, которые вводят новые власти. В середине августа власть в стране захватили представители признанной в России террористической и запрещенной группировки «Талибан». Они утверждали, что в принципе не возражают против работы СМИ при условии, что журналисты будут четко делать свою работу и не будут распространять недостоверные новости. В то же время за последний месяц неоднократно сообщалось о случаях избиения и даже убийства представителей СМИ талибами.