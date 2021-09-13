Россия со следующей недели планирует возобновить полеты еще в четыре страны

Это Испания, Словакия, Ирак и Кения, сообщили сегодня в кабинете министров. Полеты начнутся 21 сентября. С этой же даты будут возобновлены полеты на курорты Турции и Египта из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. Москва восстанавливает рейсы за рубеж после их отмены в связи с пандемией коронавируса. Между тем, прилететь в некоторые из этих стран с туристическими целями пока что по-прежнему проблематично.

