Отказ в регистрации на онлайн-голосование в Москве, может быть связан с несовпадением данных

Отказ в регистрации на онлайн-голосование в Москве, как предположили в мэрии столицы, может быть связан с несовпадением данных. Одна информация может быть указана в личном профиле пользователя на его странице, а другая в паспорте. Если написание хотя бы одного символа, пробела или регистра букв отличается, сведения не проходят проверку в государственных системах, сказали агентству «Интерфакс» в департаменте информационных технологий столицы. Согласно последним данным ЦИК России, комиссия приняла более 2 млн заявлений для участия в онлайн-голосовании на предстоящих выборах. Большинство – из Москвы. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отказах москвичам в участии в дистанционном электронном голосовании. Даже тем, у кого есть подтвержденная запись на столичном и федеральном портале госуслуг.