Прокуратура взялась за проверку компании, которая фигурирует в деле о смертельном отравлении на юго-востоке Москвы

В ведомстве говорят, что обработку магазина от насекомых, арбузом из которого отравились два человека, занимался Областной центр дезинфекции. Сегодня следователи подтвердили задержание подозреваемого – работника, который занимался распылением вещества от насекомых. Помимо двух погибших ранее сообщалось еще о нескольких отравившихся в доме на Совхозной улице в столице. В компании «Магнит» со своей стороны сказали, что проверят всех подрядчиков, которые занимаются обработкой магазинов торговой сети.