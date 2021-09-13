Новый ценовой рекорд газа на европейском рынке связан с наступлением зимнего периода – эксперт

Газ установил новый ценовой рекорд на европейском рынке. Профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов связывает это в первую очередь с приходом зимнего периода и уверен в серьезной выгоде повышения цен для России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Зима наступает, и это нормально, и отопление нам включают, и в Европе тоже самое — это первое. Второе обстоятельство с трубопроводом из России ясности до сих пор полной нет. Он вроде бы достроен, но будет работать или нет, будет давать требуемый объем — это вопрос. А остальное — это спотовый рынок, то есть рынок текущих поставок. А все долгосрочные контракты они предполагают более низкую цену, и на самом деле она нас устраивает», — сказал эксперт.

И.Родионов отметил, что цена на газ постоянно колеблется в разных направлениях, однако у России есть перспективы постепенно увеличивать и без того солидную прибыль с поставок.