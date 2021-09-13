Главреда газеты «Псковская губерния», объявленного иноагентом, вызвали в центр по противодействию экстремизму

Из-за публикации новости о ЧП на учениях. Там утверждалось, что в результате разлива химических веществ в регионе пострадали четыре человека. Журналисты, как настаивают в редакции, сделали публикацию на основе официального документа прокуратуры, который пришел им на почту. В МЧС назвали сообщение недостоверным, в прокуратура теперь утверждает, что почту ведомства взломали. Несмотря на то, что «Псковская губерния»*, объявленного иноагентом, удалила публикацию и напечатало опровержение, МЧС подало жалобу на главного редактора Дениса Камалягина. В декабре прошлого года министерство юстиции внесло его в список СМИ-иностранных агентов.