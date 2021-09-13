Венгерский специалист Виктор Кашшаи покидает пост главы департамента судейства РФС

Это связано с организационными изменениями в самом союзе. 46-летний Кашшаи возглавлял департамент с начала прошлого года. Сам он сказал, что изменения в системе судейства расходятся с его позицией. Но в че6м именно, не уточнил. Ранее руководство РФС решило разделить департамент судейства и инспектирования, после возросшего количества судейских скандалов в российском футболе.
2021-09-13T20:04:10+03:00
2021-09-13T20:07:01+03:00
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20:04, 13 сентября 2021
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