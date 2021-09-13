Венгерский специалист Виктор Кашшаи покидает пост главы департамента судейства РФС

Это связано с организационными изменениями в самом союзе. 46-летний Кашшаи возглавлял департамент с начала прошлого года. Сам он сказал, что изменения в системе судейства расходятся с его позицией. Но в че6м именно, не уточнил. Ранее руководство РФС решило разделить департамент судейства и инспектирования, после возросшего количества судейских скандалов в российском футболе.