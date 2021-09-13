МВД России предложило упростить переселение в Россию жителям непризнанных республик востока Украины

В частности, позволить им вступать в программу переселения соотечественников, когда они уже находятся в стране. Сейчас для отправки заявления им надо на территорию, которую контролирует Украина. Ведомство предлагает соответствующий проект указа. Программа по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа действует уже 15 лет.
2021-09-13T20:02:31+03:00
2021-09-13T20:02:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 13 сентября 2021
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