МВД России предложило упростить переселение в Россию жителям непризнанных республик востока Украины

В частности, позволить им вступать в программу переселения соотечественников, когда они уже находятся в стране. Сейчас для отправки заявления им надо на территорию, которую контролирует Украина. Ведомство предлагает соответствующий проект указа. Программа по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа действует уже 15 лет.