Компания Apple подтвердила сбой в работе своего магазина приложений

Перебои наблюдались в течение нескольких часов. У пользователей могла возникнуть проблема при работе с сервисом, признал производитель смартфонов iPhone. Некоторые владельцы аппаратаов, в том числе и в России жаловались, что не могут скачать обновления приложений из интернет-магазина без использования сервисов, которые помогают обходить блокировки в интернете.
2021-09-13T19:32:37+03:00
2021-09-13T19:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 13 сентября 2021
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