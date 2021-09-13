Компания Apple подтвердила сбой в работе своего магазина приложений

Перебои наблюдались в течение нескольких часов. У пользователей могла возникнуть проблема при работе с сервисом, признал производитель смартфонов iPhone. Некоторые владельцы аппаратаов, в том числе и в России жаловались, что не могут скачать обновления приложений из интернет-магазина без использования сервисов, которые помогают обходить блокировки в интернете.