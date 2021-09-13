Нидерландская прокуратура не ожидает завершения расследования по делу о сбитом «Боинге» до конца следующего года

По словам прокурора Манон Риддербекс, еще устанавливается причастность к трагедии других людей. В частности, состав экипажа установки «Бук», из которой был сбит лайнер «Малазийский авиалиний», а также командование, которое причастно к доставке ее сепаратистам в Донбассе. Сегодня в Гааге возобновились слушания по делу о гибели рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Совместная следственная группа считает, что ракета была пущена из установки, которую доставили в Донбасс из российской военной части. Москва причастность отвергает.

