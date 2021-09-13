Цена газа в Европе ставит новые рекорды. Впервые сегодня она превысила 750 долларов за тысячу кубометров

Прежний рекорд был установлен в пятницу, когда газ достиг отметки в 710 долларов. Эксперты полагают, что рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом российская сторона, приводит агентство РИА Новости мнение аналитиков, пока не стремится сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска газопровода «Северный поток — 2».