Цена газа в Европе ставит новые рекорды. Впервые сегодня она превысила 750 долларов за тысячу кубометров

Прежний рекорд был установлен в пятницу, когда газ достиг отметки в 710 долларов. Эксперты полагают, что рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом российская сторона, приводит агентство РИА Новости мнение аналитиков, пока не стремится сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска газопровода «Северный поток — 2».
2021-09-13T19:31:12+03:00
2021-09-13T19:31:12+03:00
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19:31, 13 сентября 2021
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