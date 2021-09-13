Транспортная прокуратура подключилась к проверке сообщений о пропаже собаки в аэропорту Домодедово

Животное, которое должно было лететь с хозяйкой в Симферополь, убежало при погрузке багажа в самолет. О начале проверки в ведомстве сказали агентству «Москва». Собаку ищут уже три дня. Ее владелица утверждает, что в день пропажи никто не начинал поисков. В свою очередь в Домодедово это отрицают. Пресс-секретарь аэропорта Александр Власов рассказал телеканалу «Твц» обстоятельства исчезновения животного.

К поискам привлечены кинологи, волонтеры и работники аэропорта.