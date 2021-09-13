Бельгийские чиновники по ошибке раскрыли место захоронения участников теракта в Париже в 2015 году

Как пишет бельгийская газета Le Soir, произошло это при запуске сайта, который помогает близким найти могилы своих родственников среди около 5 тысяч захоронений на межконфессиональном кладбище в Брюсселе. Туда же попали имена троих террористов. Как напоминает издание, сведения о могилах участников терактов обычно остаются закрытыми во избежание вандализма. 13 ноября 2015 года в шести районах Парижа террористы устроили несколько взрывов и открыли огонь по людям. Погибли 130 человек, более 350 получили ранения.