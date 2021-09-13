Первый подозреваемый задержан в Москве по делу об отравлении на юго-востоке столицы

Сотрудники следственных органов задержали мужчину, который проводил дезинфекцию помещения магазина Магнит на Юго-Востоке Москвы в доме, где произошло массовое отравление людей.

39-летний работник частной компании доставлен в подразделение. Сейчас его допрашивают. Как рассказала Интерфаксу представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова приоритетной версией оперативники считают именно нарушения при проведении дезинфекции. Полиция изъяла документацию и вещества, которые использовались при этой процедуре. Между тем, пробы воды и воздуха в доме, где располагается магазин живут пострадавшие, опасных концентраций вредных веществ не выявили. Тем не менее как утверждает ряд изданий, жильцам запретили пользоваться водой. Ранее сообщалось о том, что у двоих умерших в организме нашли следы этиленгликоля, который используется в моющих средствах. Предположительно его вместилищем был арбуз, однако среди девяти госпитализированных его не все.

Магазин на Совхозной улице сейчас закрыт. В соседние приходили полицейские, но никаких проб не брали.