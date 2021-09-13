Издательство «Просещение» приостановило выпуск учебника, в котором нашли ссылку на порносайт

Представители компании сказали агентству ТАСС, что попросили власти заблокировать сам интернет-ресурс. Ранее в прессе появились сообщения, что эту ссылку обнаружили в пособии по английскому языку за 6-й класс. Она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.

