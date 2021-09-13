Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии после задержания гражданина России

Накануне чешские власти объявили о том, что россиянина остановили в пражском аэропорту на основании запроса Киева. Речь идет об Александре Франчетти, который сам рассказывал, что участвовал в событиях 2014 года в Крыму на стороне пророссийских сил. В частности, в феврале он собрал там разведгруппу. Россия уже потребовала от чешского посла в Москве предоставить детальную информацию о мотивах задержания россиянина.
2021-09-13T18:32:05+03:00
2021-09-13T18:32:05+03:00
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18:32, 13 сентября 2021
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