Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии после задержания гражданина России

Накануне чешские власти объявили о том, что россиянина остановили в пражском аэропорту на основании запроса Киева. Речь идет об Александре Франчетти, который сам рассказывал, что участвовал в событиях 2014 года в Крыму на стороне пророссийских сил. В частности, в феврале он собрал там разведгруппу. Россия уже потребовала от чешского посла в Москве предоставить детальную информацию о мотивах задержания россиянина.