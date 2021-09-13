ООН удалось договориться об оказании помощи Афганистану на 1 млрд. долларов

Генсек организации Антониу Гуттериш добавил, что столько в общем объеме вызвались предоставить Кабулу другие страны. Однако пока неизвестно точно, сколько в итоге будет выделено, добавил он. На конференции в Женеве участники организации обсуждают ситуацию в центральноазиатском государстве. По словам Гуттериша, запасов еды у многих афганцев остается только до конца месяца. Для срочной помощи требуется не менее 600 млн. долларов.
2021-09-13T18:31:36+03:00
2021-09-13T18:31:36+03:00
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18:31, 13 сентября 2021
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