Полиция в Вашингтоне задержала у штаба демократов водителя грузовика с холодным оружием

Машину без номерных знаков заметили возле здания еще в ночь на понедельник. На борту были также нанесены свастика и другие символы, которые используют расистские организации. Задержанный, как передает агентство РИА Новости, является 44-летнем жителем штата Калифорния. Других обстоятельств инцидента пока не приводится.