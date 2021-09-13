Полиция в Вашингтоне задержала у штаба демократов водителя грузовика с холодным оружием

Машину без номерных знаков заметили возле здания еще в ночь на понедельник. На борту были также нанесены свастика и другие символы, которые используют расистские организации. Задержанный, как передает агентство РИА Новости, является 44-летнем жителем штата Калифорния. Других обстоятельств инцидента пока не приводится.
2021-09-13T18:30:49+03:00
2021-09-13T18:30:49+03:00
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18:30, 13 сентября 2021
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