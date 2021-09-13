Страны ООН обещали Афганистану помощь более чем на 1 млрд долларов — Гутерриш

Объем обещанной помощи Афганистану превысил запрашиваемые 606 млн долларов и составляет уже более 1 млрд долларов. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, подводя промежуточный итог донорской встречи по Афганистану в Женеве.

«Мы уже получили обещания на сумму более 1 млрд долларов», — сказал он.