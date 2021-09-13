На фоне российско-белорусских учений в американской прессе задаются вопросом о роли США и Европейских стран в НАТО

На фоне российско-белорусских учений «Запад-2021» в американской прессе задаются вопросом о роли США и Европейских стран в НАТО.

Согласно официальной версии, в ходе этих учений, которые Россия проводит совместно с Белоруссией, отрабатываются задачи по отражению наступления войск стран НАТО, а также предотвращение террористической атаки против Белоруссии. Напоминает Том Роган в американском журнале Вашингтон Екзаминер.

На самом деле у этих учений есть еще три задачи. Во-первых, повысить способность Вооруженных сил России проводить общевойсковые операции в требуемых масштабах. Во-вторых, предотвратить дальнейшие действия Запада, направленные против белорусского диктатора Александра Лукашенко. В-третьих, обеспечить правительство Владимира Путина, страдающее усиливающейся паранойей, материалом для пропаганды.

Однако совместные учения «Запад-2021» несут в себе еще один важный урок. Они служат доказательством того, что Соединенные Штаты продолжают играть чрезвычайно важную роль в обеспечении обороны стран — членов НАТО. Здесьи далее перевод по сайту иносми.

Наиболее очевидным подтверждением тому служат действия военной авиации НАТО, которая следит за российскими силами в Калининградской области. Согласно данным с сайтов, позволяющих отслеживать перемещения воздушных судов, с момента начала учений «Запад-2021» наблюдательные полеты рядом с Калининградской областью совершают в основном американские военные самолеты.

Том Роган пишет, что учения «Запад-2021» заставляют Соединенные штаты вновь обратить внимание на крайне важный вопрос: почему военно-воздушные силы Бельгии, Дании, Франции и Германии не проводят больше операций рядом с Калининградом и не проводят их чаще? Почему, если на то пошло, итальянские вооруженные силы не проводят свои военные операции ближе к русским в Средиземном море?

Прежняя истина не утратила своей актуальности и сегодня: НАТО — ничто без Америки, и Россия это знает. Сам отвечает на свой автор Вашингтон Екзаминер

Европейцам необходимо вкладывать больше средств в свой оперативный потенциал и прилагать больше усилий для поддержания системы обороны НАТО. Если они этого не сделают, однажды будущий американский президент обратит внимание на чрезмерное количество военных самолетов США, вынужденных защищать воздушное пространство Европы, и придет к выводу, что настоящие друзья не стали бы злоупотреблять готовностью Америки идти на риск, чтобы самим этого риска избежать.

По мнению авторов материала особенно болезненными выглядит отсутствие активных действий со стороны Германии которая, по мнению авторов статьи является одновременно и союзницей НАТО, и союзницей России.