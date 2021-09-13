Российский теннисист Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США

В финале он обыграл серба Новака Джоковича в трех сетах. Этот турнир заключительный, четвертый в сезоне турнира Большого шлема. Даниил Медведев сказал, что ему необходимо было сосредоточиться на победе, поэтому он не обращал внимания на поведение фанатов своего соперника на трибунах

Новак Джокович поздравил Медведева с победой, отметив, что он ее заслуживает и при этом поблагодарил болельщиков за поддержку.

В адрес российского теннисиста сегодня приходят поздравления и от чиновников и политиков. Член думского Комитета по спорту Дмитрий Свищов сказал в интервью ТАСС, что Медведева необходимо представить к госнаграде.