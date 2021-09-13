Роспотребнадзор: бабушка и внучка, которые скончались в Москве, могли отравиться средством против насекомых

Оно применялось для обработки магазина «Магнит».

В Москве задержан подозреваемый в смертельном отравлении. Это сотрудник частной компании, который обрабатывал супермаркет «Магнит» средством для уничтожения насекомых. Как полагает следствие, оно попало на арбузы. В московском управлении ведомства подчеркивают, что было проведено расследование. Проверили супермаркет, продававшиеся там арбузы, а также квартиру отравившихся. По информации интернет-издания База, речь идет о ядовитом веществе под названием «цигатрин». Ранее сообщалось, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки были найдены следы этиленгликоля, вещества, обладающего токсичным и ядовитым действием.

Что касается дома на Совхозной улице, то никаких опасных для здоровья веществ там не обнаружено, — утверждают в Роспотребнадзоре.

Напомним, — с симптомами отравления были госпитализированы еще семеро жильцов дома.