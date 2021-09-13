В республике Марий Эл возбудили дело против жреца марийской языческой национальной религии

О претензиях чиновников из Йошкар-Олы рассказывает корреспондент издания «7х7» Иван Журавков.
Протокол об административном правонарушении на жреца составил сотрудник МЧС, который посчитал его действия нарушением правил противопожарного режима.
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О претензиях чиновников из Йошкар-Олы рассказывает корреспондент издания «7х7» Иван Журавков.
Протокол об административном правонарушении на жреца составил сотрудник МЧС, который посчитал его действия нарушением правил противопожарного режима.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…
Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин