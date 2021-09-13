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18:18, 13 сентября 2021

Уголовное дело возбудил следственный комитет по Петербургу, после связывания ребёнка в инфекционной больнице

Уголовное дело возбудил следственный комитет по Петербургу, после связывания ребёнка в инфекционной больнице на Васильевском острове. Огласку история получила благодаря одной из мам, которая оказалась в медицинском учреждении и засняла такую работу персонала на видео.

Сразу пять проверок проводится по факту связанного ребёнка. Действия персонала инфекционной больницы номер 3 изучают в самом учреждении, детский омбудсмен по Петербургу, городской комитет по здравоохранению, прокуратура и Следственный комитет. Последние уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Напомню, конце прошлой недели по социальным сетям широко разошлось видео, на котором трехлетний ребенок-сирота привязан к стулу и кровати. Сняла его блогер и сестра репера Славы КПСС Дарья. После вмешательства комздрава и детского омбудсмена ребёнка отвязали и предоставили ему няню. Мальчика сводили на прогулку и дали ему игрушки. При этом в Смольном отметили, что персонала в больнице хватает. Но это при условии, что на одну няню приходится по пятнадцать детей. Главный врач учреждения находится в отпуске, а его заместитель от комментариев до конца проверки отказался.

Добавим, что в Петербурге сегодня стало известно о ещё одном случае жестокого обращения с детьми. Полиция задержала горожанку, которая кормила своих детей помоями и сажала их на цепь.


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