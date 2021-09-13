Пятеро осужденных исправительной колонии №2 в Ангарске Иркутской области объявили голодовку

Пойти на подобный шаг заключенные могли из-за гибели товарищей, а также из-за непереносимых условий содержания. Издание Сибирь.реалии, признанное властями иностранным агентом, сообщает о том, что в начале сентября в колонии погибли два человека. Причиной смерти одного в документах для служебного пользования называется острая сердечно-сосудистая недостаточность, а у другого она вообще не указана. Правозащитник Владимир Осечкин уверяет, что в колонии заключенных пытают, раздевая догола, таскают по полу и избивают. Вместе с тем, интерфакс сообщает о том, что примерно в указанные даты осужденными был избит сотрудник колонии, который пытался помешать им устраивать проход между жилой зоной и больницей. Личности нападавших установили и к ним были применены дисциплинарные меры. Связаны ли эти происшествия пока неизвестно. Сообщения о голодовке в ИК-2 появлялись и в начале августа, однако руководство ФСИН по иркутской области назвала их— провокацией.



Сейчас в ведомстве факт голодовки подтверждают, добавляя, что заключенные находятся под контролем медиков, а материалы по факту переданы в прокуратуру.