Заключенный, отбывающий наказание в колонии-поселении 13 УФСИН по Омской области, совершил побег

Об этом сообщила в понедельник пресс служба регионального УФСИН.

«12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осужденного Л., отбывающего наказание в колонии-поселении 13 УФСИН России по Омской области», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, мужчина отбывал 16-летний срок за убийство, угон, разбойные нападения и похищение человека. В пресс-службе УФСИН отметили, что предпринимаются все меры для установления местонахождения заключенного.

По данным УФСИН, осужденный по приговору суда ранее отбывал наказание в омской исправительной колонии ?6, но в 2019 году он был этапирован по решению суда в колонию поселение.