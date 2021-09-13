В преддверии выборов Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции

В преддверии выборов Владимир Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции. Об этом говорится на сайте Кремля.

Сегодня же правительство поддержало инициативу правящей партии об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Речь идет о некоммерческом транспорте, — подчеркнул премьер Михаил Мишустин

Законопроект об отмене обязательного техосмотра может быть внесен в парламент уже завтра, — пишет газета Ведомости.

В Российском Союзе автостраховщиков говорят о большой доле сознательных автовладельцев, которые сами проходят ТО в необходимый срок.

