Политик Алексей Навальный утверждает, что ему в колонии не дают полноценно общаться с адвокатами в преддверии выборов. На его странице в Instagram отмечается, что юристов пускают в специальную комнату, но вскоре туда приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом нарушает распорядок дня, и ее прерывают.

Политик считает, что тем самым власть показывает свой страх перед «умным голосованием».

