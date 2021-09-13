Глава Центризбиркома Элла Памфилова полагает, что явка на сентябрьских выборах в России будет не ниже, чем в 2016 году

В интервью газете Ведомости она сказала, что на людей оказывают влияние множество самых разнообразных факторов. На прошлых выборах в Госдуму явка оказалась около 48%, — напомнила Памфилова.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью Эху дал понятЬ, что настроен оптимистично по поводу явки

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней будет проводиться в России с 17 по 19 сентября.

Пр6есс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня об ожиданиях Кремля по поводу явки подробно говорить не стал

После прошлогоднего голосования по поправкам в Конституцию, Песков говорил, что низкая явка в регионах обусловлена слабостью местных руководителей.

