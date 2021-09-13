Президент Владимир Путин сегодня признал, что в его окружении много заразившихся коронавирусом

Он даже не исключил собственной изоляции.

Глава государства не исключил, что ему придётся какое-то время соблюдать карантин из-за того, что люди, с которыми он общается, испытывают трудности, связанные с коронавирусной инфекцией. Он сказал, что много людей болеет, но кто именно заразился – не уточнил: «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит».

Запись с этим высказыванием опубликовало агентство РИА «Новости». Президент рассказал о проблемах на церемонии награждения паралимпийцев, которые вернулись из Токио.В частности, слова о карантине он произнёс уже после того, как официальные речи закончились и награды атлетам были вручены. На видео заметно, что Путин говорит это, подписывая бумагу на столе, на котором стоят микрофоны.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент, говоря о карантине, высказался «образно».

Минувшим летом президент объявил, что он полностью привит от коронавируса российским препаратом «Спутник».

Перед сегодняшней встречей с Владимиром Путиным паралимпийцы были на недельном карантине. Отметим, что президент публично никогда не появлялся в медицинской маске. Минувшим летом было объявлено, что Владимир Путин вакцинировался от коронавируса.



Политолог Сергей Марков считает, что слова Владимира путина о возможном уходе на карантин можно расценивать как намек на грядущее ужесточение требований к гражданам по вакцинации Сергей Марков уверен, что Владимир Путин получает полную информацию о коронавирусе по всем регионам России.

Политолог Аббас Галямов полагает, что Владимир Путин не вкладывал большого смысла в свои слова о возможном карантине. Аббас Галямов в интервью Эху добавил, что традиционное отсутствие у президента маски во время общения с людьми, лишний раз доказывает, что законы и правила в России установлены не для всех.

Зам.отделением кардиореанимации 29-й Клинической больницы Москвы Алексей Эрлих призывает не увязывать историю с окружением Путина в целом с ситуацией в стране. За минувшие сутки в России выявлено более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На Москву приходится более двух тысяч.