Планы Путина уйти на карантин не имеют прямой связи с коронавирусной обстановкой – эксперт

Заведующий отделением кардио-реанимации 29 клинической больницы Москвы, доктор медицинских наук Алексей Эрлих считает, что планы Путина уйти на карантин не имеют прямой связи с коронавирусной обстановкой. При этом, как он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», общая ситуация в стране может скоро ухудшиться.

«Я не думаю, что здоровье лично президента будет иметь какое-то прямое отражение к эпидемиологической ситуации в стране. Если ситуация в стране ухудшится, то это не потому, что Владимир Владимирович ушел на карантин, и не потому, что вокруг него много заболевших, это чуть-чуть не связанные друг с другом вещи», — сказал доктор медицинских наук.

А.Эрлих отметил, что есть основания думать, что будет увеличение числа заболевших в стране. «Но насколько оно будет взрывным, сложно сказать. Кажется, технически, что число заболевших коронавирусом должно увеличиваться», — сказал он.

Число заражений в Москве, тем временем, вновь превысило две тысячи случаев за сутки.