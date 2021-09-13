Генсек ООН Антониу Гуттериш предупреждает о том, что над афганцами нависла угроза голода

Он призвал другие страны выделить сотни миллионов долларов в помощь населению центральноазиатской страны. У многих людей там, по словам Гуттериша, может закончиться еда к концу месяца. За десятилетия войны они столкнулись с полным коллапсом государства. В ходе конференции в Женеве обсуждается возможность найти для Кабула более 600 миллионов долларов. Ситуация в Афганистане обострилась с середины августа, после того как власть там захватила признанная в России террористической и запрещенная группировка «Талибан».

