Следователи задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении на юго-востоке Москвы

Сообщается, что это работник частной компании, который проводил обработку магазина «Магнит» на Совхозной улице. На прошлой неделе два человека скончались после того, как съели арбуз из этого магазина. Позже сообщалось, что из того же дома были госпитализированы еще несколько человек с признаками отравления. Сегодня в Роспотребнадзоре сказали, что эксперты нашли следы вещества против насекомых на арбузе и в самом магазине.
2021-09-13T17:31:30+03:00
2021-09-13T17:31:30+03:00
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17:31, 13 сентября 2021
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