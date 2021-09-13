Задержанные в Минске в прошлому году россияне не имеют отношения к расследованию о сбитом «Боинге»

Задержанные в Минске в прошлому году россияне, как говорят в нидерландской прокуратуре, не имеют отношения к расследованию о сбитом «Боинге».

Представитель ведомства Манон Риддербекс сказала это на слушаниях в суде в Гааге. Ранее телеканал CNN утверждал, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались

заманить к себе через Белоруссию три десятка граждан России, которых подозревали в причастности к событиям в Донбассе. По данным телеканала, среди них были двое, которые якобы присутствовали в момент запуска ракеты по MH17.