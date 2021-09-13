Владимир Путин сегодня признал, что в его окружении есть проблемы коронавирусом

Президент высказался за то, что необходимо разобраться в происходящем. Он даже высказал предположение, что из-за непростой ситуации может уйти на карантин. В Кремле, в свою очередь настаивают, что пока изменений в графике главы государства не предвидится.

Политолог Сергей Марков полагает, что слова Путина можно расценивать как намек на грядущее ужесточение требований к гражданам по вакцинации.

Сергей Марков также уверен, что Владимир Путин получает максимально полную информацию о коронавирусе по всем регионам России.

