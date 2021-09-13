Ходорковский: Результаты голосования на выборах в Госдуму будут сфальсифицированы

Результаты голосования на выборах в Госдуму будут сфальсифицированы. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский.

«Не, не пойду [голосовать]. Потому что это не выборы, потому что бессмысленно. Я сейчас никого не призываю бойкотировать, потому что бойкот имеет смысл, если идет речь идет действительно о власти. Сейчас речь о власти не идет это не выборы в этом смысле, это некое выражение вами своего отношения. О котором скорее всего никто не узнает, потому что результаты голосования будут сфальсифицированы», — сказал он.

М.Ходорковский отметил, что на выборах 17-19 сентября будут отсутствовать независимые наблюдатели.

«Да, на каких-то участках будут приличные люди, которые будут стараться выполнить свою работу, но глобально на ситуацию это не влияет. По стране до выборов не были допущены те, кто делал из этого действа именно выборы, оппозиция. До избирательных участков не допущены те наблюдатели, которые могли бы на самом деле наблюдать, в том числе «Голос»* всячески был дискриминирован. Допущены те, кого власть считает подконтрольными. В этом смысле власть у нас достаточно опытная, если она кого-то считает подконтрольными, с вероятностью 75 процентов они действительно будут подконтрольными», — сказал он.

По мнению М.Ходорковского, президенту России неважно, кто именно победит на выборах в Государственную Думу.

«Путину Владимиру Владимировичу на это наплевать. Путин до этих выборов не допустил никого, кто выступает системно против него. У Государственной Думы никакой власти нет, поэтому мы все прекрасно понимаем, что лично Владимиру Владимировичу глубоко по барабану, пройдет запутинец из единоросов или запутинец из коммунистов. У нас будут выборы президента в 2024 году, в этот самый момент надо сконцентрироваться и сделать все, что от тебя зависит, чтобы перевернуть ситуацию. «Единая Россия» в этом смысле не совсем подходящая цель. Это несуществующая организация, это организация чиновников вороватых, которая не имеет на сегодняшний день никакой власти», — заключил он.

* Власти РФ считают иностранным агентом