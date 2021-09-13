Обнаруженный в крови погибших от отравления этиленгликоль не мог попасть в арбузы естественным путем – Онищенко

Обнаруженный в крови погибших от отравления этиленгликоль не мог попасть в арбузы естественным путем. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Новая информация состоит в том, что в крови погибших нашли этиленгликоль. Но в тех остатках пищи, которые были изъяты из домашнего холодильника, там ничего не обнаружено. Этиленгликоль – это незамерзающая жидкость, эти антифризы, это все, что связано со спиртами высокомолекулярными. Так что естественным путем, при выращивании, при транспортировке, это вещество никак не могло попасть. Это не пестицид, не ядохимикат, не дезинфицирующее средство. Значит, что-то тут другое, что лежит за пределами компетенции медицинских лабораторий. То ли тут криминальное начинается что-то, но я не буду сейчас выстраивать никаких версий», — сказал он.

За прошедшие два дня на Совхозной улице с признаками отравления были госпитализированы 9 человек. Двое из них, 61-летняя москвичка и 15-летняя внучка, скончались в больнице. По данным «Пятого канала», в крови погибших от отравления найден ядовитый этиленгликоль. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи. Следственный комитет завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основные версии, к которым склоняются силовики: отравление партией испорченных арбузов, или отравление из-за ненадлежащей дезинфекции в магазине «Магнит». Торговая сеть ранее заявила, что изъяла из продажи партию арбузов. Магазин «Магнит», где был приобретен арбуз, сейчас закрыт. Соседи отравившихся москвичей между тем жалуются на антисанитарию в доме, обилие тараканов и грязную воду.