Марков считает, что слова Путина о карантине можно расценивать как предстоящее ужесточение по вакцинации населения

Политолог Сергей Марков считает, что слова Владимира Путина о его возможном уходе на карантин можно расценивать как намек на грядущее ужесточение требований к гражданам по вакцинации. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что заявление Владимира Путина — это подготовка общественного мнения к принятию жестких мер по всеобщей вакцинации. Для каких-то социальных групп вакцинация станет обязательной, и после выборов список этих групп будет расширен. Сейчас перед выборами людям не хотят никаких плохих новостей давать, а после выборов будут приниматься уже жесткие решения», — сказал он.

С.Марков уверен, что Владимир Путин получает максимально полную информацию о коронавирусе по всем регионам России.

«Владимиру Путину докладывают полную информацию в связи с распространением коронавируса. Другое дело, что ее не всегда можно полностью собрать, нет такого центра. Но есть спецслужбы, и по медицинской линии, и по линии социально-экономического мониторинга докладывают полную информацию», — сказал он.